Wiosna to pora sprawdzianów. Kapryśna pogoda testuje twoją odporność, a na uczelniach sprawdzają wiedzę. Pytanie: czym nakarmić szare komórki?

Co jeść wiosną?

Cenne dla mózgu substancje znajdziesz nawet w ziemniakach, pomidorach czy bakłażanach Obecne w nich składniki (m.in. solanina i alfachakonina) zwiększają siłę działania acetylocholiny, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego m.in. za zapamiętywanie. Z kolei w gorzkiej czekoladzie znajdziesz np. fenetylaminę (PEA), która zmniejsza poziom stresu i wprawia w błogi nastrój. W sprawniejszym przyswajaniu wiedzy pomoże ci też lecytyna zawarta m.in. w żółtkach jaj, orzechach, kiełkach, pełnoziarnistej pszenicy i soi. A gdy posiłki będziesz obficie posypywać zieleniną i przegryzać słupkami warzyw i kawałkami cytrusów, to nie zabraknie ci witaminy C, która wspomaga przewodzenie impulsów nerwowych (czyli poprawia komunikację na łączach), co w okresie sesji egzaminacyjnych jest szczególnie ważne. Dla pracy mózgu istotne są również trzy minerały: potas, magnez i cynk. Bogatym źródłem potasu są banany, brzoskwinie, ziemniaki, pomidory. Magnez znajdziesz w pestkach dyni, kakao, koperku, natce, migdałach i kaszy gryczanej. Cynk natomiast w rybach, chudym mięsie i produktach pełnoziarnistych.

Spróbuj koniecznie!:

Tex-mex po polsku – świetna propozycja na obiad (499 kcal)

Składniki:

1/2 średniej czerwonej papryki 75 g

pierś z indyka bez skóry 100 g

3 łyżki ugotowanej czerwonej fasoli 60 g

łyżka świeżej kolendry 5 g

1/4 szklanki pulpy pomidorowej 60 g

3 łyżeczki oleju rzepakowego 15 g

1/3 małej papryczki chili 2 g

2 szczypty pieprzu 2 g

mały ząbek czosnku 3 g

5 łyżek brązowego ryżu 50 g

Przygotowanie:

Mięso pokrój. Podduś na oleju z dodatkiem pomidorów, papryki i fasoli. Przypraw. Udekoruj kolendrą. Zjedz z ugotowanym ryżem.

