Ewa Chodakowska wspomina swój ślub! 4 lata temu gwiazda wyszła za mąż za Lefterisa. Było to dla niej wyjątkowe wydarzenie, choć jak pisze, wcale nie była przekonana do tego, czy zmieniać swój stan cywilny. Ostatecznie miała dwa śluby - cywilny, a potem kościelny. Jak zapamiętała ten wyjątkowy dzień?

Ślub kościelny Ewy Chodakowskiej odbył się w Warszawie. Gwiazda tego dnia miała na sobie suknię ślubną z domu mody La Mania (w takiej samej pozowała na okładce Vivy!). Na ceremonii pojawili się najbliżsi trenerki. Jak wspomina tamten dzień? Dlaczego nie była przekonana do ślubu?

On i ja.. pamietam ten dzień jak dziś.. Pamietam, ze nie mogłam opanować łez wzruszenia.. ja? ta która zawsze uważała, ze zapłakane śluby są przereklamowane.. .. oj tam.. przecież mówiłam na Niego "mąż" długie lata, jeszcze zanim stanęliśmy przed ołtarzem.. O co takie halo? z czego tu robić sensacje.. ot formalność.. Ha! A tu mnie emocje zaskoczyły ???? ???? ..daleko nam było do formalności.. - pisze Ewa.