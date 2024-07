Ewa Chodakowska umieszcza na Instagramie wieloznaczny wpis. A jej fanki zastanawiają się czy w ten sposób trenerka wszystkich Polek wyraziła poparcie dla tzw. czarnego protestu - przeciwko zaostrzeniu prawa dotyczącego aborcji. Czy tak jest naprawdę?

Sporo na to może wskazywać. Ewa sfotografowała się na czarno, tak jak wiele innych uczestniczek i uczestników protestu. Napisała zaś:

Nikt nie ma prawa mowić Ci co masz robić .. Rób to co czujesz ❤️

Choć zdecydowana większość fanek jej profilu zwróciło uwagę na wygląd trenerki i rozpływało się nad jej urodą, kilka jednak odebrało wpis, jako poparcie dla czarnego protestu.

Mam nadzieje, ze to symboliczne poparcie dla #czarnyprotest - pisze jedna z fanek.

A jak jest naprawdę? Ewa Chodakowska, w hashtagach pod tekstem nie oznaczyła czarnego protestu, podkreśliła jednak takie słowa jak siła, czy niezależność. Jaki jest jej stosunek do zmian prawa do aborcji? Jak dotąd nie wypowiadała się w tym temacie.

Co więcej, za przypisanie jej zdania, że “ludzie popierający aborcję to najgorsze dno mentalne i moralne” zamierza pozwać do sądu autora mema, na którym owo zdanie widnieje jako jej cytat.

To nie moje słowa! Nigdy się nie wypowiedziałam na ten temat - napisała wówczas Ewa.

Fanki jednak bywają dociekliwe. Jedna z nich zapytała o to wprost i… otrzymała odpowiedź!

Od dawna jestem Twoja wielka fanka...ale w obliczu tego co dzieje sie w Polsce z prawami kobiet, Ty jako influencerka powinnaś sie zaangażować. Zmotywować kobiety aby zawalczyła o podstawowe prawa. Co im z pięknej sylwetki jesli nie bedą mogły decydować o sobie! Przykro patrzeć jak bardzo ignorujesz temat kluczowy dla nas wszystkich, smutno patrzeć na nowe posty pięknych stylizacji kiedy chcą nam odebrać podstawowe prawa! - napisała fanka i dodała: czy idziesz jutro do pracy? (pisownia oryginalna)

Ewa odpowiedziała po chwili:

A moze najwyższa pora uszanować fakt ze moje social media sa wolne od tematów innych jak trening, zdrowe odżywianie - zdrowy styl życia . Uczę kobiety walki o swoje od pięciu lat ! Uczę je odpowiedzialności za swoje wybory i swoje życie ! Kazda kobieta trenując za mną urosła w siłe. Myśle ze robie BARDZO DUZO ! Zaistniała sytuacja mrozi krew w żyłach ! Nie mam jednak zamiaru wykorzystywać swoich kanałow do wywoływania sporów ! Prosze to uszanować ! Krzyczysz o wolność wyboru, a sama próbujesz mi ją odebrać ! - odpisała (pisownia oryginalna).

Oto wpis Ewy:

Instagram/chodakowskaewa

A Wy popieracie czarny protest? Wybieracie się w poniedziałek do pracy?

