Ewa Chodakowska w niedzielę obchodziła bardzo ważny dzień. Wczoraj minęły dokładnie trzy lata odkąd powiedziała "tak" obecnemu mężowi Lefterisowi. Był to bardzo oryginalny ślub - słynna trenerka poślubiła swojego narzeczonego Lefterisa Kavoukisa podczas skromnej uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sanoku. Chodakowska zaprezentowała się w prostej kreacji, a jej partner założył dżinsy i... trampki ;) Chodakowska w związku z tą ważną rocznicą postanowiła przypomnieć historię, kiedy oświadczyła swojej koleżance, że zamierza poślubić Lefterisa. Jej znajoma - polska aktorka - nie była zachwycona jej decyzją...

Troszkę więcej jak trzy lata temu, na przypadkowym spotkaniu ze znajomą - polską aktorką - podekscytowana powiadomiłam ją, ze wychodzę za mąż .. za Lefterisa .. Pamietam jej minę .. szeroko otwarte oczy .. usta rozchylone ze zdumienia .. niedowierzanie w głosie .. dziwny grymas na twarzy .. "Naprawdę ? Taką decyzje podjęłaś ? Myślałam, ze skoro jesteś juz sławna i robisz karierę, to szybko go kopniesz w tyłek?" ... WOW !!! Serio???? Kto tak robi ??? Wiesz .. Im silniejsza sie czuje, im bardziej jestem świadoma, tym bardziej pragnę z nim być :) razem tworzyć !

DZISIAJ ŚWIĘTUJEMY TRZECIĄ ROCZNICE ŚLUBU ❤️❤️ "O dziwo" ???????? z każdym dniem kocham GO coraz bardziej - napisała Chodakowska na Instagramie.