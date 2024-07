Ewa Chodakowska nazywana jest "trenerką wszystkich Polek". Określenie to jest bardzo trafne, gdyż sportsmenka dzięki swojej charyzmie trafia do kobiet, które chcą pozbyć się nadwagi, a przygotowane przez nią zestawy ćwiczeń i dieta naprawdę działają. W jednej chwili stała się też jedną z ulubienic mediów. Do tej pory fani trenerki mogli wzorować się na jej ćwiczeniach wydanych na DVD. Chodakowska postanowiła zaskoczyć wszystkich i już od jutra będziemy mogli kupić jej książkę.

Nie wiem jak udało mi się dochować tajemnicy, bo po stokroć korciło mnie, żeby się wygadać.. Znacie mnie nie od dziś sofy nie grzeje, praca w rekach mi się pali, a pomysłów nie brakuje. Dostałyście ode mnie prawie wszystko Jedyne czego brakowało nam do kompletu materiałów to książka o odżywianiu .. - napisała na swoim profilu

Książka odpowiada na pytanie na czym polega zdrowe i racjonalne odżywianie, opisuje szczegółowo wszystkie elementy składające się na spektakularne efekty w postaci nienagannej formy fizycznej i wyglądu zewnętrznego.

Książka zawiera:

- 150 przepisów na zdrowe, smaczne, łatwe i szybkie do wykonania posiłki wraz z wartościami odżywczymi i fotografiami potraw

- reguły zdrowego odżywiania

- porady i wskazówki dietetyczne

- rekomendowane wartościowe produkty i optymalny koszyk zakupów

- zasady układania indywidualnego, zbilansowanego jadłospisu

- zestaw nowych ćwiczeń na szczupłą talię ze szczegółowymi opisami i wskazówkami treningowymi

- DVD z najnowszym treningiem Ewy Chodakowskiej na płaski brzuch.

Kupicie?

