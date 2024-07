Ewa Chodakowska już przygotowuje się do ciąży? Zaledwie kilka dni temu słynna trenerka Polek w rozmowie z magazynem "Flesz" przyznała, że chciałaby zostać mamą. Ewa Chodakowska nie ukrywała wówczas, że razem z mężem są już gotowi, do tego żeby na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko. Ewa i Lefteris Kavoukis chcieliby zostać rodzicami w ciągu najbliższych dwóch lat.

Czyżby Ewa Chodakowska już szykowała się do powiększenia rodziny? Na profilu trenerki na Facebooku pojawił się wpis, w którym zachęca ona przyszłe oraz młode mamy do ćwiczeń. Chodakowska, podobnie jak Anna Lewandowska, proponuje swoim fankom specjalny zestaw treningów.

Ten post to propozycja dla MAM

lub kobiet planujących ciąże ;-)

Jeśli chcesz pomogę Ci przygotować Twoje ciało do ciąży oraz powrócić do formy sprzed ciąży ;-) Żeby dowiedzieć się więcej zapraszam na stronę http://wrytmiekobiety.pl/exercise ..

Dostaniesz tam program ułożony specjalnie dla Ciebie Razem zadbamy o najbardziej newralgiczne części Twojego ciała – a więc brzuch, brzuch i jeszcze raz brzuch !! Ćwiczenia są skuteczne choć bardzo delikatne – domyślam się, że opieka nad maluszkami wymaga dużo energii i czasu..

Przygotowałam także plany treningowe dla kobiet planujących maleństwo wzmacniające plecy i brzuch..- napisała Ewa Chodakowska.