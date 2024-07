Ewa Chodakowska do tej pory rzadko decydowała się na wywiady, które nie dotyczyły jej działalności zawodowej. Najpopularniejsza trenerka w Polsce w ostatnim czasie zrobiła wyjątek dla Magdy Mołek i opowiedziała o najbardziej intymnych wspomnieniach ze swojego życia, którymi nie dzieliła się wcześniej publicznie. Przypomnijmy: Chodakowska w rozmowie z Mołek opowiedziała o gwałcie.

Również dla "Kobiecym Okiem.tv" Chodakowska zrobiła wyjątek i opowiedziała m.in. o ciąży. Co prawda jeszcze nie jest w błogosławionym stanie, ale jak sama przyznaje - chciałaby. Niczego jednak nie planuje, ponieważ boi się rozczarowanie, kiedy okaże się, że coś jednak nie idzie zgodnie z jej planem.



Jeszcze parę rzeczy jest do zrobienia, jeśli przyjdzie taki moment, że będę w ciąży to będę bardzo się cieszyć. To jest coś czego nie planuję, to wydarzy się samo - bez presji z zewnątrz. Kobiety często planują macierzyństwo i próbują i ten szereg prób nie udaje się. To wiąże się z frustracją i załamaniem. Ja nie chciałabym przechodzić takich etapów. - opowiada.