Ewa Chodakowska z mężem na spacerze

Ewa Chodakowska z mężem przyłapana na spacerze! Trenerka i jej partner spacerowali po Warszawie. Oboje wyglądali bardzo stylowo, lecz to nie ich look przykuł naszą uwagę, lecz... troskliwość Lefterisa wobec ukochanej żony! Mąż Ewy nie tylko nie przestawał jej obejmować w czasie przechadzki, ale również otworzył jej drzwi, gdy już dotarli do zaparkowanego samochodu. Co za dżentelmen! Damska część naszej redakcji jest zachwycona jego manierami ;-) Zobaczcie ich zdjęcia ze spaceru po Warszawie!

