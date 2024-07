Ewa Chodakowska już od kilku lat motywuje miliony kobiet i mężczyzn do ćwiczeń i zdrowego trybu życia. Polacy pokochali trenerkę fitness, która niestety musiała zmierzyć się z krytyką ze strony starszej koleżanki z branży, Marioli Bojarskiej-Ferenc. Zobacz: Bojarska: Sztuczny biust i rozkrok na okładce to nie konkurencja

Gwiazda sportu ma swoim koncie kilka wydanych książek, własne programy telewizyjne i otwarcie klubu fitness w którym ćwiczą jej wierne fanki.

Chodakowska, która stała się prawdziwą wyrocznią dla swoich podopiecznych zamieściła na swoim Facebooku zaskakujący wpis w którym zwraca się do mężczyzn.

- Pewnie wybuchnie afera, ale dłużej siedzieć cicho nie będę.. Drodzy Panowie!!! Dbajcie o swoje Kobiety!!! Przyglądam się Waszym relacjom i w wielu sytuacjach wstrzymuje oddech... Kiedy podejmujecie decyzje o powiększeniu rodziny, pamietajcie ze jest to WASZA WSPÓLNA decyzja!!! Zadaniem mężczyzny jest wspierać kobietę, która dobrowolnie schodzi na drugi plan! Dziecko staje się dla niej priorytetem... Nie wymagajcie, żeby schodziła na plan trzeci... Nie wykorzystujcie faktu, że na czas bliżej nieokreślony Wasza miłość zapomina na chwile o bożym siecie, o Was i o sobie samej... - napisała wkurzona Chodakowska.

Trenerka przyznała, że po ilości listów jakie dostaje od swoich fanek musiała wreszcie poruszyć tak ważny temat.

- Piszą do mnie Mamy zaniedbane, zapomniane, w depresji... niespełnione... na granicy cierpliwości.. o krok od rozbicia relacji, która sprowadza ich do roli służących... Relacji, która jeszcze nie tak dawno sprawiała, że fruwały!!! Czy Panowie mnie słyszą? CO SIĘ DZIEJE?!- czytamy na Facebooku.