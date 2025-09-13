Ewa Błachnio to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny kabaretowej. Popularność zdobyła jako członkini kabaretu Limo, z którym przez lata bawiła publiczność w całym kraju. Jej charyzma, talent aktorski i niepowtarzalny styl sprawiły, że szybko stała się jedną z liderek polskiego kabaretu. Jej kariera wykroczyła także poza scenę kabaretową – Ewa Błachnio brała udział w programach telewizyjnych takich jak „Taniec z gwiazdami” oraz „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, gdzie udowodniła swój wszechstronny talent artystyczny. W mediach określana bywa jako „perła polskiego kabaretu”.

Wypadek Ewy Błachnio – co się wydarzyło w drodze do Sierpca?

Do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotni wieczór, gdy Ewa Błachnio była w drodze na występ w Sierpcu. Jak poinformowała swoich fanów, doszło do wypadku samochodowego. Artystka podróżowała na kolejny punkt swojej trasy kabaretowej, w ramach której zaplanowanych było blisko 30 występów do końca roku.

Wypadek Ewy Błachnio wywołał duże poruszenie wśród fanów. Informację o zdarzeniu artystka przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, zaznaczając, że mimo wypadku zarówno ona, jak i osoby jej towarzyszące są całe i zdrowe.

Kochany Sierpcu… z powodu wypadku samochodowego dziś do Was nie dotrzemy… – jesteśmy dzięki Bogu cali i zdrowi… – napisała.

Wybaczcie, proszę komplikacje i uważajcie na siebie, bo to… jest moment… kocham i przytulam mocno – dobrze, że jesteście – dodała we wzruszającym wpisie.

W wyniku wypadku Ewa Błachnio nie była w stanie dotrzeć na zaplanowany występ w Sierpcu. Choć zdarzenie nie zakończyło się obrażeniami, zmusiło artystkę do zmiany planów. W oficjalnym komunikacie przekazała, że niebawem poda nowy termin wydarzenia, a wszystkich proszących o wyrozumiałość przeprosiła za komplikacje.

Kabareciarka, która znana jest z punktualności i profesjonalnego podejścia do swoich występów, podkreśliła, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Fani, choć zawiedzeni brakiem występu, zareagowali z dużym zrozumieniem, ciesząc się przede wszystkim, że ich ulubienica wyszła z sytuacji cało.

