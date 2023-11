- Moja żona jest najlepszym prezentem, jaki dostałem w życiu. Nikt ani nic lepszego od niej nie mogło mnie spotkać. Ten złoty medal to również jej sukces. Jej obecność w Korei bardzo mi pomaga. To cudowne, że Ewa może tutaj być i mnie wspierać. Sama świadomość, że jest blisko, zawsze mi pomaga. Niezależnie od tego, co się stanie, Ewa będzie razem ze mną - mówił Kamil Stoch o małżonce skoczek przed kamerą TVP.