Eva Mendes na co dzień pełni wiele ról – aktorka, modelka, bizneswoman, matka i wybranka serca Ryana Goslinga. Co hollywoodzka piękność robi, aby codziennie wyglądać tak zjawiskowo i świeżo? Znamy odpowiedź! Poznaj urodowe must have Evy Mendes!

Reklama

Eva Mendes ma napięty grafik! Gra w filmach, pozuje do zdjęć, nagrywa piosenki... Jakiś czas temu zadebiutowała też jako projektantka własnej kolekcji ubrań oraz dodatków do domu. Wszystkie te obowiązki łączy z rolą matki dwóch dziewczynek: trzyletniej Esmeraldy Amandy i rocznej Amandy Lee. Bez wątpienia zawsze musi być gotowa na każdą sytuację.

Sprawdź, co zawsze znajduje się w jej kosmetyczce.

East News

Eyeliner

Eva uwielbia smoky eye, dlatego nie wyobraża sobie, by w jej kosmetyczce zabrakło czarnego eyelinera.

Ma też swój kosmetyczny trick, dzięki któremu optycznie powiększa oczy – stosując eyeliner zaczyna malować kreskę nieco dalej od wewnętrznego kącika oka.

Zapach

Mój nastrój zmienia się z każdą chwilą. Chcę, aby moje perfumy nadążały za mną – mówi Eva Mendes.

Nowy zapach EVE DUET od marki AVON, którego została ambasadorką, wreszcie spełnił jej oczekiwania. To pierwszy duet zapachów, które można mieszać. Oba zapachy zaprojektowane zostały w idealnej harmonii, by można było je nosić osobno lub samodzielnie skomponować tak, aby odzwierciedlały indywidualny charakter i nastrój.

Łagodne i radosne czy zmysłowe i uwodzicielskie? Z EVE DUET masz nieskończenie wiele możliwości. Oba zapachy łączy nuta amazońskiej lilii wodnej, dzięki której doskonale do siebie pasują.

W złotej kompozycji towarzyszą jej soczysta klementynka i orzeźwiający kwiat jabłoni, dzięki czemu zapach jest świeży i radosny. Fioletowy zapach jest uwodzicielski i zachwycający, dzięki kompozycji słodkiej śliwki, korzennego różowego pieprzu, magnetycznego piżma i paczuli.

Mat. prasowe

Chciałabyś poczuć się jak Eva Mendes? Ty też możesz dostosować swój zapach do nastroju i sytuacji.

Zapach AVON DUET można zamówić u Konsultantek AVON, kupić przez stronę www.avon.pl oraz w sklepie AVON Studio w warszawskich Złotych Tarasach.

Od 28 września zapach dostępny jest w promocyjnej cenie 79,99.

Konturówka do ust

Eva uwielbia ją za przedłużanie trwałości szminki i delikatne podkreślenie naturalnego konturu ust.

Olej kokosowy

Aktorka uwielbia ten naturalny kosmetyk nie tylko ze względu na nawilżenie i przyjemną konsystencję, ale i za to, że pozostawia na skórze lśniący efekt glow.

Reklama

Pielęgnacja skóry to jednak nie wszystko, Eva chętnie używa go także do pielęgnacji włosów.