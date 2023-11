Eva Longoria urodziła! 43-letnia gwiazda urodziła zdrowego synka. To jej pierwsze dziecko - Longoria długo zwlekała z macierzyństwem - mówiła, że nie jest gotowa na macierzyństwo - jej fani nawet zwątpili, że kiedykolwiek zostanie mamą. Ojcem jej synka jest 50-letni Jose Baston. Nowinę potwierdzili świeżo upieczeni rodzice magazynowi "Hola!". Chłopiec przyszedł na świat w poniedziałek, 18 czerwca. Rodzice nazwali go Santiago Enrique.

Ślub Evy Longorii. Kim jest jej partner?

Przypomnijmy, Eva Longoria wzięła ślub w maju 2015 roku w Valle de Bravo, nad jeziorem oddalonym o 80 kilometrów od Mexico City. Wśród gości byli m.in. David i Victoria Beckhamowie, Ricky Martin z partnerem, Penélope Cruz i Katy Perry.

Mąż Evy Longorii, Jose Baston, 50-latek należy do grona prezesów meksykańskiej spółki medialnej Televisa i podobno to on poderwał hollywoodzką gwiazdę.

Eva Longoria urodziła. Gratulacje!

W ciąży wyglądała bosko!

To wspaniała wiadomość!