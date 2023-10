Blanka z utworem "Solo" będzie reprezentować nasz kraj podczas 67. Konkursu Piosenki Eurowizji, który już na początku maja odbędzie się w Liverpoolu. Młoda artystka ma jeszcze dwa miesiące, aby doszlifować swój występ, choć już teraz nie ukrywa, że planuje sporo zmian! Zobaczcie, co zdradziła przed naszą kamerą.

Eurowizja 2023: Blanka o przygotowaniach do występu w Liverpoolu

Zwycięstwo Blanki w preselekcjach do Eurowizji wciąż budzi sporo emocji wśród fanów. Wielu z nich uważa, że to zdobywca drugiego miejsca, Jann, powinien nas reprezentować. Jak jednak wiadomo, wszystko jest już przesądzone i to właśnie Blanka pojawi się na 67. Konkursie Piosenki Eurowizji w Liverpoolu.

Tuż po zakończonych preselekcjach mieliśmy okazję porozmawiać z Blanką, która wyjawiła nam, że chce zmienić swój występ i podczas Eurowizji zobaczymy zupełnie coś innego, niż podczas preselekcji.

- Ja już jakiś wstępny (pomysł - przyp. red.) mam, na pewno będzie się on dużo różnił od tego, co teraz widzieliście - zdradziła nam Blanka.

Czy Blanka zdecydowała się ujawnić, jakie to będą zmiany? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

Zobacz także: Eurowizja 2023: Edyta Górniak komentuje zwycięstwo Blanki na preselekcjach: "Ludzie potrzebują lekkości"