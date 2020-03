Eurowizja 2020 zostanie odwołana z powodu koronawirusa? Mamy komentarz Alicji Szemplińskiej!

Eurowizja 2020 zostanie odwołana przez koronawirusa? Niestety, przez rozprzestrzeniającą się pandemię wiele imprez masowych zostaje odwołanych. Na ten moment nie wiadomo, jak długo może potrwać ta trudna sytuacja. Organizatorzy konkursu Eurowizji zabrali głos w sprawie jego organizacji.

Eurowizja 2020 - czy konkurs zostanie odwołany?

Koronawirus sieje spustoszenie na całym świecie. Niestety, liczba zachorowań z dnia na dzień drastycznie się zwiększa. Na ten moment już prawie 190 tys. osób walczy z groźnym wirusem. W związku z tym większość państw zdecydowała się podjąć radykalne kroki w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Organizacja imprez masowych w wielu miejscach na całym świecie jest zakazana.

Fani Eurowizji drżą o losy organizacji konkursu. Wielbiciele jednej z największych muzycznych imprez na świecie obawiają się, że pandemia nie ustąpi do maja i Eurowizja 2020 zostanie odwołana. Jednak organizatorzy mają już plan B. Najprawdopodobniej konkurs odbędzie się, ale w zupełnie innej formule i bez udziału publiczności.

Europejska Unia Nadawców przygotowuje się na tę chwilę tak samo, jakby Eurowizja miała się odbyć zgodnie z planem. Osobiście kontaktuję się z zarządem, który ma plan B, co sugeruje, że będziemy bardziej zaangażowani. W Słowenii ma być specjalne studio. Jeśli ten scenariusz, czyli plan B, zostanie użyty, każdy uczestnik będzie zobowiązany do nagrania swojego występu - wyjawiła w jednym z wywiadów Natalijo Gorscak, dyrektor słoweńskiego nadawcy RTV SLO, którą cytuje Wiwibloggs

Przypomnijmy, że konkurs ma odbyć się w dniach 12-16 maja. Naszą reprezentantką została Alicja Szemplińska z utworem "Empires". Wygląda na to, że jeżeli do tej pory świat nie upora się z pandemią, to muzyczna impreza odbędzie się bez publiczności, a piosenki będą nadawane ze studia. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy naszą tegoroczną reprezentantkę.

Myślę, że w sytuacji, w której się znajdujemy, najważniejsze jest zdrowie nasze i najbliższych. Moim zdaniem lepszym pomysłem byłoby przełożenie Eurowizji niż organizacja konkursu bez publiczności, gdyż ona dodaje motywacji i jest całym „duchem” tego wydarzenia. Jednak decyzja nie należy do mnie, cierpliwie czekam na informacje dotyczące tej sprawy. Tymczasem zostaje w domu i każdego z was zachęcam do pozostania w waszych jeśli tylko macie taką możliwość! Dbajmy o siebie! - powiedziała w rozmowie z Party.pl, Alicja Szemplińska.

Trzymamy mocno kciuki, aby ta trudna sytuacja jak najszybciej się unormowała, a Eurowizja 2020 odbyła się w stałej formule. W ubiegłym roku konkurs wygrał Duncan Laurence z Holandii, dzięki czemu właśnie ten kraj otrzymał prawo do organizacji imprezy w 2020 roku.

East News

Naszą reprezentantką podczas 65. Konkursu Piosenki Eurowizji została Alicja Szemplińska