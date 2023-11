Emocje związane z Eurowizją rosną! Już 14 maja, podczas pierwszego półfinału, zobaczymy występ polskiej reprezentacji - zespół Tulia zaśpiewa utwór "Pali się (Fire of love)". O tym, czy awansują do finału (ten 18 maja), zadecydują widzowie oraz jurorzy! Zanim jednak ruszy tegoroczna eurowizyjna machina, przypomnijmy sobie kilka najważniejszych dla nas momentów z 2018 roku!

Kto z Polski był na Eurowizji rok temu? Piosenka i występ

Rok temu Polskę reprezentowali Gromee i Lukas Meijer z utworem "Light me up". Wtedy wyboru polskiego reprezentanta dokonali widzowie oraz jury w konkursie preselekcji. Gromee pokonał m.in. Saszan, Maję Hyży czy Martę Gałuszewską. W jury zasiedli Maryla Rodowicz, Kasia Moś, Stefano Terrazzino, Tabb oraz Jan Borysewicz. Polscy reprezentanci wystąpili w drugim półfinale konkursu w Lizbonie, niestety, nie awansowali do wielkiego finału i tak skończyła się ich przygoda z Eurowizją.

Polskie piosenki na Eurowizji w ostatnich latach

Oto lista naszych reprezentantów i ich piosenki na Eurowizji, odkąd Polska dołączyła do konkursu Eurowizji.

1994 - Edyta Górniak - „To nie ja” (miejsce 2)

1995 - Justyna Steczkowska - „Sama” (miejsce 18)

1996 - Kasia Kowalska - „Chcę znać swój grzech” (miejsce 15)

1997 - Anna Maria Jopek - „Ale jestem” (miejsce 11)

1998 - Sixteen - „To takie proste” (miejsce 17)

1999 - Mietek Szcześniak - „Przytul mnie mocno” (miejsce 18)

2000 - brak reprezentanta

2001 - Andrzej Piaseczny „2 Long” (miejsce 20)

2002 - brak reprezentanta

2003 - Ich Troje - „Keine Grenzen” (miejsce 7)

2004 - Blue Cafe - „Love Song” (miejsce 17)

2005 - Ivan i Delfin - „Czarna dziewczyna” (brak awansu do finału)

2006 - Ich Troje - „Follow my heart” (brak awansu do finału)

2007 - The Jest Set - „Time to Party” (brak awansu do finału)

2008 - Isis Gee - „For Life” (miejsce 24)

2009 - Lidia Kopania - „I don’t wanna leave” (brak awansu do finału)

2010 - Marcin Mroziński - „Legenda”(brak awansu do finału)

2011 - Magdalena Tul - „Jestem” (brak awansu do finału)

2012,2013 - brak reprezentanta

2014 - Donatan i Cleo - „My Słowianie” (miejsce 14)

2015 - Monika Kuszyńska (miejsce 23)

2016 - Michał Szpak - „Color of Your Life” (miejsce 8)

2017 - Kasia Moś - „Flashlight” (miejsce 22)

2018 - Gromee - „Light me up” (brak awansu do finału)

2019 - Tulia - „Pali się”

Kto wygrał Eurowizję rok temu?

W tym roku Eurowizja odbywa się w Tel Avivie, a więc wygrał Izrael, który reprezentowała Netta! Jej utwór "Toy" okazał się być najlepszy w stawce, choć do samego końca toczyła się walka o zwycięstwo. Drugie miejsce zajął Cypr i piękna Eleni (nazywana europejską Beyonce) z hitowym "Fuego"!

Piosenka Polski na Eurowizję w 2019 roku

Polskę w tym roku reprezentuje zespół Tulia założony w 2017 roku w Szczecinie. W jego skład wchodzą: Joanna Sinkiewicz, Dominika Siepka Patrycja Nowicka i Tulia Biczak. Podczas pierwszego półfinału z numerem "4" wykonają utwór "Pali się (Fire of Love)". Koncert zobaczymy oczywiście na antenie TVP 1 od 21:00, we wtorek, 14 maja. Online - na stronie eurovision.tv.

Które wróżycie im miejsce?

