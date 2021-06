Euro 2020: Grzegorz Krychowiak tłumaczy się z czerwonej kartki i analizuje błędy "Mój miał olbrzymie konsekwencje"

Mecz Polska-Portugalia ! Przegraliśmy. Wynik 3-5 dla Portugalii w karnych. Może pokonaliśmy Christiano Ronaldo, ale los z nas zakpił i Kuba Błaszczykowski ni strzelił karnego. Przegraliśmy z honorem. A u nas możecie przeczytać relację na żywo z meczu Polska - Portugalia "kobiecym okiem" :) . Jak przebiegał mecz, kto strzelił gola! Kto nie... Przeczytajcie też kto był został kontuzjowany . Ale przede wszystkim kto najlepiej prezentował się na boisku i jakie gwiazdy kibicowały Polsce! Dla Polaków mecz ze Portugalią jest piątym na Euro 2016 we Francji. Nie weszliśmy do Półfinału :( 00:26 Dziękujemy za oglądanie z nami i dobranoc. Nikt w redakcji nie obstawił dobrze, tak wierzyliśmy w naszych. Jednak dziękujemy naszej drużynie za mecze, wolę walki i te emocje! ps. Jesteśmy pewni, że przegraliśmy bo naczelna nie była w piwnicy :). To na pewno dlatego! 00:17 Adam Nawałka mówi, że w szatni duży smutek u piłkarza. Ale trzeba żyć dalej. Czy dalej będzie trenerem kadry? Adam Nawałka powiedział, że uzależnił pewne rzeczy muszą być poukładane w tym, żeby prezesem został Zbigniew Boniek. 00:02 Czekamy na Mundial za dwa lata wtedy wygracie! Kochani jesteśmy w pierwszej 8 najlepszych drużyn w Europie! NIE PRZEGRALIŚMY ŻADNEGO MECZU. Karne to co innego. Kamil Glik ma załzawione oczy i jest mu ciężko na sercu, ze Polska przegrała. mówi, że już zaczynają się eliminacje. Russell Corowe i tak kocha Kubę. My też. Iga lis pokazała jak to wyglądało. 00:01 Informacja z Openera. Na ekranie pokazali karne i przerwali koncerty... No ale co z tego. Wojewódzki i Maffashion przynieśli nam pecha! 23:55 W redakcji gorąco. Wszyscy bronią Kuby Błaszczykowskiego, ale jest smutek. Ja idę się dołować w samotności. Do rana... Koleżanka...