Euro 2020: Christian Eriksen opublikował zdjęcie ze szpitala! 

Robert Lewandowski w ostatnią środę obwieścił światu, że po raz drugi został tatą - na świat przyszła jego druga córka, Laura. Ale długo nie nacieszył się maleństwem. Jak podaje fakt.pl, już w piątek musiał pożegnać się rodziną i opuścić żonę i córki. Wszystko z powodu obowiązkowej kwarantanny, jaką musi przejść nasz najlepszy piłkarz. Jak informuje portal, obowiązkowa kwarantanna w hotelach dla piłkarzy to jeden z warunków tego, by mogli wrócić oni do rozgrywek Bundesligi, której ponowne otwarcie zapowiedziano już na 16 maja. Zobacz także: Tak Robert Lewandowski powitał w domu Anię i córkę Laurę. Każdy tata powinien wziąć z niego przykład! Trudny czas Roberta Lewandowskiego Zawodnicy drużyny Roberta - Bayernu Monachium w piątek wznowili wspólne treningi. Po nich zaś wszyscy pojechali do hotelu na przedmieściach, gdzie teraz będą mieszkać. Choć klub cieszy się z powrotu na boiska, dla Roberta Lewandowskiego musi to być trudny czas. Na pewno w tym ważnym dla całej rodziny momencie chciałby być z żoną i córeczkami. Z drugiej strony zdaje sobie sprawę, że jest podporą aktualnego mistrza Niemiec i ogromne szansę, by w tym roku utrzymać ten tytuł. Niemieckie kluby do zaleceń związanych z epidemią podchodzą bardzo poważnie. Nic dziwnego, gra toczy się o naprawdę wielkie pieniądze. Nie chcę nawet myśleć o tym, że ktoś mógłby złamać reguły. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że gra toczy się o kilkaset milionów euro i nie można dopuścić, by jakieś nieodpowiedzialne akcje mogły to wszystko zepsuć – fakt.pl cytuje Hasana Salihamidżica, dyrektora sportowego Bawarczyków, . Pierwszy mecz Bayernu - z Unionem Berlin - już w niedzielę za tydzień. Zobacz także: Jak po porodzie czuje się Anna Lewandowska? W środę...