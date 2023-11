1 z 5

Jedno jest pewne - to co za chwilę zobaczycie, to zdecydowanie najsłodsza rzecz dnia! Enrique Iglesias i Anna Kournikova pochwalili się na portalu społecznościowym zdjęciami bliźniaków - to Lucy i Nicholas. Zdjęcia ich maleństw zostały opatrzone uroczym podpisem "Moje słoneczko".

Zobaczcie te zdjęcia w naszej galerii! Przesłodkie! ;)

