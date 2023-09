Emilia Dankwa z "Rodzinki.pl" pochwaliła się nowymi fotkami na Instagramie, a w sieci... zawrzało! Wszystko przez to, że na nowych zdjęciach aż trudno rozpoznać młodą gwiazdę, ponieważ aktorka właśnie zdecydowała się na niesamowitą metamorfozę. Jak przyznała sama Emilia, kilka dni temu spełniło się jej wielkie marzenie o zmianie fryzury! Jak teraz wygląda odtwórczyni Zosi z "Rodzinki.pl"? Zobaczcie sami, bo fani nie mogą wyjść z zachwytu - i my również! Zobacz także: Kacperek z "Rodzinki.pl" wraca do show-biznesu?! W sieci pojawiło się zdjęcie "nagrywamy" Emilia Dankwa z "Rodzinki.pl" zmieniła fryzurę! Emilia Dankwa zadebiutowała w serialu "Rodzinka.pl" w wieku 6 lat, a fani produkcji zapamiętali ją jako uroczą dziewczynkę z burzą ciemnych loków na głowie. Dziś młoda gwiazda ma już 16 lat i choć na co dzień nie widzimy jej już tak często w telewizji, to jednak Emilia dalej prężnie rozwija swoją karierę. Świetnie sobie radzi jako Influencerka, ale także spełnia się w modelingu . Ponadto pielęgnuje swoją pasję, jaką jest jazda konna. Fani uwielbiają śledzić losy serialowej Zosi z "Rodzinki.pl" za pośrednictwem Instagrama. I to właśnie tam pojawiły się nowe zdjęcia młodej gwiazdy, które rozgrzały fanów do czerwoności! Zobacz także: Zosia z "rodzinki.pl" pokazała świadectwo z czerwonym paskiem! "Żenująco jest się chwalić" - napisał internauta! Co odpowiedziała? Jak się okazało, Emilia Dankwa zdecydowała się na metamorfozę swojej fryzury, której była wierna odkąd po raz pierwszy zobaczyliśmy ją w telewizji, jako małą dziewczynkę. Zapomnijcie zatem o burzy loków - Emilia Dankwa zdecydowała się bowiem wyprostować włosy! Choć może się wydawać, że to przecież nic wielkiego,...