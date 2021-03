Elżbieta Zapendowska w rozmowie z jednym z portali opowiedziała o swoim stanie zdrowia. Niestety, uwielbiana przez widzów jurorka programów muzycznych, która od wielu lat ma problemy ze wzrokiem, powoli całkowicie go traci. Gwiazda zdradziła, jak sobie z tym radzi. Podziwiamy ją za taką postawę. Sprawdźcie szczegóły.

Elżbieta Zapendowska o utracie wzroku: "Nie histeryzuję"

Elżbieta Zapendowska zyskała sympatię wielu widzów - przez lata zasiadała w jury programów muzycznych takich jak "Idol", czy "Must be the music". Popisy wokalne uczestników zawsze oceniała szczerze i merytorycznie. Wszyscy doceniali ją za jej profesjonalizm i ogromną wiedzę. Jak jednak wiadomo, gwiazda od lat zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które w ostatnim czasie się nasiliły.

Niestety, postępująca krótkowzroczność, jaskra i zaćma, doprowadziły ją już do utraty wzroku w jednym oku. Z tego też względu Elżbieta Zapendowska zrezygnowała z pracy w telewizji. Choroby, z którymi zmaga się jurorka programów muzycznych mogą niestety doprowadzić do całkowitej utraty wzroku. Gwiazda w rozmowie z Plejadą zdradziła, jak się z tym wszystkim czuje.

Nie widzę na jedno oko i pogodziłam się z tym. Nie histeryzuję. Przyzwyczaiłam się do faktu, że tracę wzrok. Ostatnio odwiedziłam poleconą lekarkę i usłyszałam od niej: "Gdyby przydarzyło się to pani jakieś 20 lat temu, operowalibyśmy. Teraz już nie" - powiedziała Elżbieta Zapendowska w rozmowie z Plejadą.

Elżbieta Zapendowska szczerze przyznała, co jest dla niej największym problemem w tej sytuacji.

Gdy traci się wzrok, wszystko jest trudne. Zwłaszcza gdy się pracuje, a ja nadal pracuję. To, że nie widzę twarzy osób, które śpiewają, jest dla mnie potwornym problemem, bo nie widzę emocji, mogę je tylko usłyszeć.

Jurorka programów muzycznych zdradziła również, że niestety leczenie nie daje już żadnej poprawy, dlatego też sama pogodziła się z tym, co jest dla niej zaplanowane. Trzymamy mocno kciuki za Elżbietę Zapendowską i życzymy jej dużo zdrowia.

