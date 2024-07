Elżbieta Zapendowska udzieliła szczerego wywiadu magazynowi "Party". Słynna specjalista od emisji głosu oraz jurorka "Idola" podzieliła się w nim m.in. swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi Ewy Farnej. Co sądzi o jej talencie?

Pierwsza płyta Ewy Farnej nie przypadła Zapendowskiej do gustu. Dlaczego ostatecznie zmieniła zdanie na temat wokalistki?

Co się zmieniło gdy Zapendowska zasiadła z Farną w jury "Idola"?

Poznałam Ewę osobiście i okazało się, że to bardzo pokorna dziewczyna. Kiedy rozmawiamy o różnych sprawach, nie tylko muzycznych, ale i życiowych, widzę, że potrafi analizować to, co mówię, i wyciągać wnioski. Pokora, słuchanie innych, to cecha, której dzisiejsza młodzież nie ma. A Ewa ją posiada! – chwali młodą wokalistkę Elżbieta.