Elżbieta z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie krótkie oświadczenie, w którym zdradza, co łączy ją z Józefem z "Sanatorium miłości" i komentuje medialne doniesienia na swój temat. Rolniczka nie ukrywa, że ma już dość i stanowczo reaguje na ostre komentarze. Sprawdźcie, co napisała Elżbieta.

Elżbieta z ósmej edycji "Rolnik szuka żony" niestety nie znalazła miłości w programie. Rolniczka zdobyła jednak ogromną sympatię widzów, którzy dziś mogą śledzić jej dalsze losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio okazało się, że Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" sprzedała posiadłość i pokazała nowe mieszkanie swoim fanom na Instagramie.

Kilka dni temu Elżbieta pokazała również, jak i z kim spędziła Sylwestra. Nie spodziewała się jednak takiej reakcji...

Zobacz także: Blanka i Artur z "Rolnika" są parą? Była uczestniczka zdradziła, jak jest prawda

Okazało się, że Elżbieta z "Rolnik szuka żony" spędziła sylwestrową noc na balu, a towarzyszył jej Józef, który wystąpił w "Sanatorium miłości". W mediach pojawiły się ich wspólne zdjęcia, a niektórzy zaczęli sugerować, że Elżbieta i Józef są parą. Niestety, wywołało to falę komentarzy, które nie zawsze są pozytywne. Rolniczka zareagowała i opublikowała w sieci oświadczenie!

Cały świat plotkarskiej prasy donosi ze Ja i Józef jesteśmy parą. Zastanawiam się nad tym w jakim świecie przyszło nam żyć? Czy dwojgu samotnym ludziom nie wolno iść się zabawić?Na zachodzie jest to całkiem normalne, w Polsce wszystko musi się dwuznacznie kojarzyć, niestety. Świetnie to rozumiem, że jesteśmy osobami publicznymi i każdy się interesuje nami. Niestety nie zawsze jest to miłe, bo oprócz miłych komentarzy spada na nas też obrzydliwy hejt

Cały świat plotkarskiej prasy donosi ze Ja i Józef jesteśmy parą. Zastanawiam się nad tym w jakim świecie przyszło nam żyć? Czy dwojgu samotnym ludziom nie wolno iść się zabawić?Na zachodzie jest to całkiem normalne, w Polsce wszystko musi się dwuznacznie kojarzyć, niestety. Świetnie to rozumiem, że jesteśmy osobami publicznymi i każdy się interesuje nami. Niestety nie zawsze jest to miłe, bo oprócz miłych komentarzy spada na nas też obrzydliwy hejt

Elżbieta szybko wyjaśniła, że z Józefem łączy ją przyjaźń i wcale nie są parą.

Zobacz także: Zmiana frontu u Doroty z "Rolnik szuka żony". Staje w obronie Ewy

Internauci ruszyli z komentarzami, w których wspierają Elżbietę.