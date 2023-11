Elżbieta Aniszewska, którą fani programu "Rolnik szuka żony" doskonale pamiętają, jako jedną z kandydatek Jana, w końcu znalazła miłość. Co prawda nie udało się to w programie, ale w końcu trafiła na swoją drugą połówkę i pochwaliła się zdjęciem obrączek. W sobotę wzięła Elżbieta wzięła ślub, a teraz oficjalnie zmieniła nazwisko w mediach społecznościowych. Jak teraz się nazywa?

Elżbieta z "Rolnika" zmieniła nazwisko na Instagramie!

Uczestniczka "Rolnika" o swoim ślubie poinformowała za pomocą mediów społecznościowych, gdzie pokazała wymowne zdjęcie obrączek i w poetycki sposób napisała:

Miłość co miała być pokarmem Bogów

I nam pozwolono się nią delektować - napisała na Instagramie Elżbieta.

Już od jakiegoś czasu Elżbieta publikowała w sieci zdjęcia ze swoim partnerem i szybko się okazało, że uczucie, które ich łączy to miłość. Potwierdzając wstąpienie w związek małżeński kobieta zdecydowała się zmienić nazwisko na Instagramie. Do tej pory przedstawiała się jako Aniszewska, a teraz posługuje się nazwiskiem Derlatka. A to wspólne zdjęcie pary!

Fani "Rolnika" pogratulowali Elżbiecie, że zmieniła stan cywilny. Widać, że kobieta odnalazła szczęście. Nie udało się to w programie, ale być może popularność, jaką zyskała przyczyniła się do poznania przyszlego męża!

Instagram