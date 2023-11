Szczęście uśmiechnęło się również do niej! Elżbieta Aniszewska, uczestniczka 5. edycji programu "Rolnik szuka żony", znalazła miłość! Na jej Instagramie pojawiły się nawet zdjęcia jej ukochanego. Kim jest ten tajemniczy mężczyzna? I czy stanie wraz z Elżbietą na ślubnym kobiercu? Zobaczcie poniżej!

Elżbieta z "Rolnik szuka żony 5" jest zakochana!

Elżbieta Aniszewska zgłosiła się do 5. edycji programu "Rolnik szuka żony", ponieważ urzekła ją wizytówka Jana. Przystojny emeryt zdawał się być dla niej odpowiednim kandydatem. Bardzo szybko okazało się jednak, że Ela i Jan zupełnie do siebie nie pasują. Zresztą rolnik od początku wodził wzrokiem za Małgosią, którą ostatecznie wybrał. Elżbieta postanowiła odejść z programu jeszcze przed podjęciem przez niego decyzji.

Po zakończeniu show TVP1 kobieta długo nie mogła znaleźć szczęścia w miłości. Aż do teraz... Okazuje się bowiem, że jej serce znowu jest zajęte! Ela pochwaliła się tym faktem na Instagramie. Na jej profilu pojawiło się bowiem kilka zdjęć z nowym partnerem. Elżbieta nie zdradziła na razie, jak ma na imię jej wybranek oraz jak się poznali. Fani Eli zauważyli jednak, że jest on bardzo podobny do... Jana!

Pan Jan? - dopytywali pod zdjęciami.

Kciuki za swoją przyjaciółkę trzyma między innymi Małgorzata Płaza, która również starała się o względy Jana. Choć jej związek z emerytem rozpadł się, kobieta dzięki programowi znalazła powierniczkę swoich tajemnic. Ela i Małgosia często rozmawiają ze sobą za pośrednictwem mediów społecznościowych. W takiej sytuacji pod zdjęciami Elżbiety i jej partnera nie mogło również zabraknąć komentarzy Małgorzaty.

Pasujecie do siebie ???????????? - stwierdziła Małgosia.

Kilka ciepłych słów napisała także inna uczestniczka "Rolnika", Agata Rusak.

Ojej jaka niespodziankaaaaaaaa ???? Suuuuuuuper ???? Jak ja lubię patrzeć na ludzi zakochanych i cieszysz się ich szczęściem ☺️ Tak bardzo się cieszę moja Droga że jesteś zakochana po uszy jak nastolatka, w końcu to Twoje życie więc przeżyj je jak najlepiej i według siebie nie patrząc na uwagi innych ???? Gratulacje i dużo niekończącej się miłości ❤️ - czytamy w jednym z komentarzy.

Elżbieta z "Rolnik szuka żony 5" bierze ślub?

Nie da się ukryć, że Elżbieta jest zakochana po uszy. Wystarczy spojrzeć na jej najnowsze zdjęcia, z których bije szczęście. Co ciekawe, Ela w jednym z komentarzy zasugerowała, że być może już niedługo w jej życiu zajdą spore zmiany...

Możliwe że niedługo zmienię status :) :) :) :) - napisała tajemniczo Elżbieta.

Trzymamy za nich kciuki!

Jak myślicie, czy Ela już niedługo zostanie żoną?