W najnowszej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zobaczymy m.in. Elżbietę Romanowską, o której już teraz mówi się, że może być największą diwą show. Co ciekawe, inni uczestnicy nazywają ją "super diwą", a to wszystko ze względu na jej charakter i ognisty temperament!

Sama aktorka przyznaje, że stresuje się udziałem w programie Polsatu! Co napisała tuż przed występami?

Jeszcze żaden projekt nie wywoływał we mnie tylu różnych emocji! Zarówno tych pozytywnych jak i tych trochę mniej. Dopiero zaczęliśmy a ja już mam wrażenie ze te 3,5 miesiąca to będzie prawdziwy emocjonalny i fizyczny rollercoaster ! Czuje ze to będzie dla mnie okres nauki pokory i dystansu ze będzie on wymagał spojrzenia na samą siebie z zupełnie innej nieznanej dotąd strony. Nie obejdzie się bez wzlotów i upadków - napisała gwiazda na Instagramie.