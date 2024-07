Elżbieta Romanowska zaprosiła nas do swojej kuchni! Gwiazda uwielbia tradycyjne potrawy wielkanocne, więc dań takich jak schab nadziewany śliwkami, sałatka jarzynowa czy żurek z białą kiełbaską nie może zabraknąć na jej świątecznym stole. Czy w ferworze treningów do programu "Taniec z Gwiazdami" aktorka znalazła czas, by przygotować rodzinne, smaczne święta?

Przyznaję się bez bicia, że mój wkład, jeżeli chodzi o święta, jest szczególnie w tym roku dość znikomy. Natomiast królową w kuchni jest zdecydowanie moja mama. My co najwyżej możemy w jakimś drobnym stopniu jej pomóc.

Dlaczego nie może doczekać się tegorocznych świąt wielkanocnych? Jaką jedyną potrawę rodzina Elżbiety Romanowskiej kupuje gotową? Tego dowiecie się z naszego wideo!

Elżbieta Romanowska uwielbia tradycyjne potrawy wielkanocne.