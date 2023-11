Reklama

To koniec koncertowej legendy! Sir Elton John ogłosił dziś w Nowym Jorku swoje pożegnalne światowe tournee. Wspaniały wokalista, kompozytor, pianista i aktor; twórca wielu hitów - który łącznie na koncie ma już 30 albumów - chce zakończyć swoją aktywność na scenie!

Zawsze myślałem, że będę jak Ray Charles, czy BB King - na zawsze w trasie. Ale moje priorytety się zmieniły. Mamy dzieci, które odmieniły nasze życie. To nie znaczy, że nie będę już kreatywny. Po prostu nie będę już tyle jeździć - mówi Elton cytowany przez BBC.

Decyzję podjął wspólnie z mężem, Davidem Furnishem.

Siedliśmy razem nad planem lekcji i stwierdziłem, że nie chciałbym zbyt wiele z tego przegapić - mówi.

Elton John nie rozstaje się jednak z muzyką całkowicie.

Chciałbym tworzyć kolejne płyty. Napiszę więcej musicali. Ale przede wszystkim zamierzam wozić moje dziecko na zajęcia z piłki nożnej. To teraz najważniejsze zajęcie - tłumaczy.

Elton John kończy koncertowanie

70-letni dziś Elton John, urodził się jako Reginald Kenneth Dwight. Swoją swoją przygodę z muzyką zaczął bardzo wcześnie - gry na pianinie zaczął się uczyć już w wieku 2 lat! Przez wszystkie te lata osiągnął bardzo wiele - podczas swojej kariery sprzedał ponad 300 milionów nagrań. Sam singel zadedykowany tragicznie zmałej Księżnej Dianie utwór "Something About the Way You Look Tonight"/"Candle in the Wind 1997" został sprzedany w nakładzie ponad 33 milionów kopii! To brytyjski rekord wszech czasów. Elton ma na koncie Grammy, Brit Awards, Oscara, Tonny, Złote Globy... długo by wymieniać. Za zasługi dla Wielkiej Brytanii Królowa Elżbieta uhonorowała go tytułem szlacheckim. Odtąd Elton może używać przed swoim imieniem tytułu Sir.

Już w 1976 roku wyznał, że jest osobą biseksualną. I choć 8 lat później poślubił kobietę - Niemkę Renatę Blauel, rozwiódł się z nią po kilku latach. Na początku lat 90. poznał swojego obecnego męża Davida Furnisha, z którym 21 grudnia 2005 zawarł cywilny związek partnerski, a w 2014 wzięli oficjalny ślub.

Elton stworzył wiele hitów, które przez lata królowały na listach przebojów. Jednym z najbardziej znanych jest "I'm Still Standing":

Elton John z mężem: