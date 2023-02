Ellie Goulding na gali Brit Awards 2023. Autorka hitu z "50 twarzy Greya" przeszła wielką metamorfozę 

Na gali Brit Awards 2023 w Londynie pojawiły się największe gwiazdy światowej muzyki. Wśród nich nie mogło zabraknąć Ellie Goulding, która 8 lat temu zyskała międzynarodową sławę nagrywając hit do filmu "50 twarzy Greya". Mowa oczywiście o piosence "Love me like you do", która stała się numerem jeden na listach przebojów w ponad 25 krajach, także w Polsce. Ellie w 2015 roku była blondynką. Jak teraz prezentuje się artystka? Na nowych zdjęciach trudno ją rozpoznać.

Odmieniona Ellie Goulding na Brit Awards 2023

Gala Brit Awards 2023 to jedno z największych muzycznych wydarzeń w Wielkiej Brytanii. W tym roku na czerwonym dywanie i scenie królowali Sam Smith oraz Harry Styles. Odjechana kreacja Smitha z Brit Awards 2023 w mgnieniu oka stała się podkładką do wielu memów i jedną z najbardziej komentowanych w historii konkursu. Sporą sensację wzbudziła również Ellie Goulding! Na gali rozdania nagród wokalistka pojawiła się skórzanym topie przypominającym zbroję, jednak największą uwagę zwraca fryzura artystki oraz jej twarz. Ellie, do tej pory znana wszystkim z blondu, przefarbowała się na ciemny brąz. Fani twierdzą również, że piosenkarka ma również mocniej zarysowane kości policzkowe oraz nieco większe usta.

ISABEL INFANTES/AFP/East New

Nie da się ukryć, że od czasów wydania singla "Love me like you do" 36-letnia dziś Ellie Goulding przeszła wielką metamorfozę. W maju 2021 roku artystka została mamą, na świecie pojawił się jej syn, Arthur. Gwiazda chroni jednak jego prywatność i nie pokazuje jego zdjęć w sieci.

ISABEL INFANTES/AFP/East New

Tak Ellie Goulding prezentowała się na tej samej gali, ale 6 lat temu. Od tamtej pory wydała kilka singli, które podbiły listy przebojów, ale głównie w Wielkiej Brytanii. Poniżej przypominamy jej największy hit - "Love me like you do" z filmu "50 twarzy Greya". Do dziś ta piosenka zyskała ponad 2,2 miliarda (!) wyświetleń.