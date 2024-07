Eliza i Trybson to jedna z najbarwniejszych par w polskim show-biznesie. Oboje poznali się w programie "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy" w którym na oczach widzów ostro imprezowali i uprawili seks, często z dopiero co poznanymi ludźmi. Po zakończeniu pierwszego sezonu, między nimi wybuchło uczucie, którego owocem jest jeszcze nienarodzone dziecko. To właśnie z powodu ciąży oboje zdecydowali się odejść z drugiej edycji show. Przypomnijmy: Eliza z Warsaw Shore chwali się ciążowym brzuszkiem. Jest już naprawdę spory

Eliza jest już w zaawansowanej ciąży, jak sama napisała na swoim profilu, niedawno rozpoczął się 29. tydzień. Przyszła mama z dumą prezentuje swój coraz większy brzuszek, wrzucając do sieci zdjęcia m.in. z urlopu. Oczywiście u jej boku zawsze jest Trybson, który nie może doczekać się chwili w której ich ukochana pociecha przyjdzie na świat. Na ostatnich fotografiach Eliza pojawiła się w koszulce z napisem "Najlepsza Gąska w mieście", co z pewnością odnosi się do słów jej ukochanego.

Ciąża służy przyszłej mamie, zgodzicie się?

