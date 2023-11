Dermatolodzy szacują, że czynniki zewnętrzne, takie jak zanieczyszczenie powietrza czy zbyt duża ekspozycja na słońce, odpowiadają za starzenie się skóry w aż 80%. Jak zatem chronić się przed tymi czynnikami, aby na dłużej zachować młody wygląd? Sprawdziliśmy działanie nowej linii produktów, które pomagają zwalczyć szkodliwe działanie zanieczyszczeń na skórze.

Reklama

Mowa o Elixir Jeunesse z efektem natychmiastowej detoksykacji. Jedna z naszych dziennikarek sprawdziła, czy gama produktów od Yves Rocher naprawdę działa.

Naturalnie i delikatnie

Mam dość wrażliwą skórę, więc nie każdy produkt jest dla mnie odpowiedni. Zazwyczaj szukam takich kosmetyków, w których składzie znajdują się naturalne składniki i przede wszystkim nie zawierają parabenów, olejów mineralnych czy silikonów.

Party.pl

Gama produktów Elixir Jeunesse okazała się idealna. Na opakowaniu widzimy, że produkty zostały stworzone w ponad 90% z naturalnych składników i nie zawierają ani grama olejów mineralnych, silikonów i parabenów.

Co jednak najważniejsze, po nałożeniu każdego z kosmetyków Yves Rocher na mojej skórze nie pojawiło się żadne podrażnienie. Są delikatne dla cery, a dla mnie to ogromny plus!

Detoksykacja to podstawa

Nie pierwszy raz słyszę, że detoksykacja powinna być nieodłącznym elementem pielęgnacji skóry. Specjaliści mówią, że usunięcie toksyn pozwala jej na wytworzenie naturalnej bariery ochronnej przed zanieczyszczeniami, a jednocześnie umożliwia swobodne oddychanie i wczesne przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi środowiska we wszystkich jej warstwach.

To jednak nie wszystko, wiele z nas zapomina o tym, jak bardzo szkodliwy jest dla naszej skóry smog. Codziennie jesteśmy narażeni na szkodliwe substancje znajdujące się w powietrzu i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Cząsteczki dwutlenku węgla, ozon czy tlenek azotu to wrogowie numer jeden naszej cery. Substancje te osadzają się na powierzchni skóry i przenikają w jej głębsze warstwy powodując stres oksydacyjny i przyspieszając oznaki starzenia.

Linia Elixir Jeunesse to gama produktów, która jest w stanie temu zapobiec. Używając tych kosmetyków tworzysz na powierzchni skóry barierę ochronną, która zapobiega wchłanianiu się szkodliwych substancji, a co za tym idzie, pozwala na dłużej zachować młody wygląd.

Sekret skuteczności linii Elixir Jeunesse tkwi w roślinie pochodzącej z wyżyn Madagaskaru - aphloi. Aphloia posiada zdolność do całkowitej wymiany kory oraz do koncentrowania w komórkach liści naturalnej cząsteczki z rodziny polifenoli - aphloiolu, która skutecznie chroni ją przed szkodliwym wpływem utleniaczy, zwiększa jej odporność na niekorzystne działanie środowiska i pomaga przeciwdziałać już istniejącym uszkodzeniom.

Specjaliści Yves Rocher zainspirowani właściwościami tej rośliny odpracowali wysoko skoncentrowany wyciąg z aphloi, który wnika w głębokie warstwy skóry, a następnie jest metabolizowany przez komórki skóry właściwej i naskórka. Dzięki temu cera jest w stanie się zregenerować i oczyścić z toksyn.

Party.pl

Efekt tego dogłębnego oczyszczania widać zwłaszcza podczas używania Detoksykującego Żelu micelarnego. Używałam go po demakijażu i umyciu twarzy, a pomimo to na waciku nadal widać było zanieczyszczenia. To przekonało mnie, że linia faktycznie zapewnia głębokie oczyszczenie.

Elixir Jeunesse - test

Wszystkie produkty z linii mają bardzo delikatny i przyjemny roślinny zapach.

Party.pl

Kremy - Krem Restrukturyzujący Na Dzień i Krem-Maska Na Noc Niwelujący Oznaki Zmęczenia - mają bardzo lekkie formuły, dzięki czemu wchłaniają się błyskawicznie. Skóra jest po nich nawilżona, ale nie tłusta. Wyraźnie czuć też, że jest gładsza.

Na uwagę zasługuje serum Esencja Podwójny Efekt Elixir Jeunesse. Używałam go przed nałożeniem kremu zarówno rano, jak i wieczorem. Ma delikatną, wodnistą konsystencję, dzięki czemu wchłania się w skórę bardzo szybko. Tworzył świetną bazę pod inne produkty - zarówno kremy, jak i kosmetyki do makijażu. Pozostawiał skórę idealnie gładką i dobrze nawilżoną.

Party.pl

Na uwagę zasługuje Rewitalizujący Roll-On Pod Oczy Niwelujący Oznaki Zmęczenia, którym jestem zachwycona. Produkt ma trzy metalowe, obracające się kulki, na które wystarczy wycisnąć odrobinę kosmetyku z tubki i wsmarować go pod oczy. Dzięki kuleczkom rozprowadzenie kremu jest banalnie proste i przyjemne - czujemy chłodzący efekt, który przynosi ulgę zmęczonym oczom. Co więcej, po jakimś czasie widać, że cienie pod oczami stają się jaśniejsze.

Reklama

Po kilku tygodniach stosowania mogę z całą pewnością stwierdzić, że linia Elixir Jeunesse z efektem natychmiastowej detoksykacji jest godna uwagi. Skóra jest o wiele bardziej gładka w dotyku, dobrze nawilżona i ładna.

Przez cały czas stosowania nie miałam też problemów z żadnymi niedoskonałościami, które od czasu do czasu pojawiają się na mojej skórze. Cera była widocznie oczyszczona i bezproblemowa.