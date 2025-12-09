Melania Trump zaszczyciła ostatnio swoją obecnością spotkanie charytatywne Marine Toys for Tots Drive. Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych spotkała się z najmłodszymi, by przekazać im świąteczne prezenty. Żona Donalda Trumpa jak zwykle prezentowała się elegancko i z klasą.

Melania Trump rozdaje świąteczne prezenty

Niedawno media obiegły zdjęcia Pierwszej Damy USA, która przygotowywała się do Bożego Narodzenia. Melania Trump już przystroiła choinkę w Białym Domu, ale to nie koniec. 8 grudnia odbyło się wyjątkowe wydarzenie - coroczna akcja charytatywna Marine Toys for Tots Drive, organizowana przez Rezerwę Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. W spotkaniu wziął udział wyjątkowy gość - Melania Trump, która razem ze świętym Mikołajem obdarowywała potrzebujące dzieci prezentami.

Renifery Świętego Mikołaja - Rudolf, Dasher, Comet i cała reszta odpoczywają na biegunie północnym. Muszą oszczędzać energię na wielką podróż dookoła świata w Wigilię Bożego Narodzenia. Święty Mikołaj powiedział mi, że tulą się pod ciepłymi, puszystymi kocami, popijają kakao z cukrowymi laskami i cieszą się, że niedługo będą mogły podzielić się miłością z cudownymi dziećmi na całym świecie mówiła Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych.

Tak Melania Trump prezentowała się na spotkaniu charytatywnym

Żona prezydenta Stanów Zjednoczonych pojawiła się na wydarzeniu w eleganckim, białym płaszczu Proenza Schouler wartym ok. 7 tys. zł, pod którym miała czarny golf. Stylizację uzupełniła kozakami na szpilce od Alaïa za ok. 10 tys. zł oraz okularami przeciwsłonecznymi Saint Laurent za ok. 1500 zł. Zobaczcie koniecznie, jak wyglądała.

Melania Trump rozdaje dzieciom świąteczne prezenty fot. Julia Demaree Nikhinson/Associated Press/East News

Melania Trump rozdaje dzieciom świąteczne prezenty fot. Julia Demaree Nikhinson/Associated Press/East News

Melania Trump rozdaje dzieciom świąteczne prezenty fot. SAUL LOEB/AFP/East News

Melania Trump rozdaje dzieciom świąteczne prezenty fot. Julia Demaree Nikhinson/Associated Press/East News