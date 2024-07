Aktywność medialna Agnieszki Chylińskiej ogranicza się zazwyczaj do udziału w "Mam talent!", ramówce TVN i ewentualnych występów komercyjnych. Gwiazda rzadko udziela wywiadów i pozuje do sesji zdjęciowych, ale jeśli już decyduje się na taki krok zwiastuje to przełom w jej karierze.

Wczoraj miesięcznik dla kobiet "Pani" zaprezentował okładkę wrześniowego wydania, na której zagościła Agnieszka. Artystka pozuje w eleganckim, skromnym czarnym zestawie, który świetnie kontrastuje z jej blond włosami. Wywiad zajawiony jest hasłem "Miłość wszystko załatwiła", czyli konkretnie i na temat, tak jak na Agnieszkę przystało.

