Reni Jusis słynie z ekologicznego stylu życia. Od kiedy piosenkarka została mamą, jej fascynacja wszystkim co kojarzy się "eko" jest coraz większa. Reni Jusis wiele razy podkreślała jak wielka rolę w życiu jej rodziny odgrywa zdrowy tryb życia. W rozmowie z dwutygodnikiem "Show" artystka zdradziła również, że swoją miłością do ekologicznego stylu życia zaraziła nawet swoich znajomych.

Reklama

- Wśród moich znajomych coraz bardziej popularne staje się np. stosowanie do ciała olejów jadalnych zamiast syntetycznych balsamów. Kierują się zasadą, że bezpieczny kosmetyk, to taki, który można zjeść. Mój ulubiony piling domowej roboty składa się z drobno mielonego cukry trzcinowego, oleju migdałowego i odrobiny olejku cynamonowego. Trudno opanować się, by go nie zjeść - stwierdziła Reni Jusis.

Najsłynniejsza eko-mama przestała kupować zwykłe kremy i zastąpiła je naturalnymi, które najczęściej wykonuje sama. Artystka przekonuje, że zrobienie takiego balsamu we własnym domu jest banalnie proste.

Reni Jusis jest całkowicie pochłonięta swoją rodziną i dbaniem o ekologię. Niestety, fani piosenkarki będą musieli poczekać jeszcze kilka lat, zanim ponownie usłyszą jej nowe utwory. Gwiazda przyznała bowiem, że udzieliła sobie urlop macierzyński na czas nieokreślony.

Zobacz także

Reklama

kb