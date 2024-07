Edyta Zając-Rzeźniczak zostanie nową gwiazdą TVN? Jak donosi "Flesz", na udział w "Agencie" namówił modelkę jej mąż, piłkarz Legii Warszawa Jakub Rzeźniczak. Edyta początkowo wahała się czy powinna zaryzykowac i wyjechac do Argentyny na plan programu. Co ją przekonało?

Na początku wahałam się, czy przyjąć tę propozycję. Tuż po rozmowie z producentami pomyślałam: „Super, bo to fajny program!”. Ale po chwili zadałam sobie pytanie: „Właściwie po co mi to?”. A że jestem zachowawcza, to przemyślałam wszystko na spokojnie i... chęć przygody wygrała! Dziś nie żałuję tej decyzji, bo „Agent” okazał się niezapomnianym przeżyciem – zdradziła „Fleszowi” Edyta.