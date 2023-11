2 z 4

Według najnowszych doniesień Pudelka, Jakub i Edyta nie są już razem. Podobno modelka chciała jeszcze walczyć o to małżeństwo, jednak - według wspomnianego portalu - rozpadło się ono 1,5 miesiąca temu.

Kuba już w styczniu chciał zostawić żonę, ale ona przekonywała go, żeby ratowali to, co mają. Kolejny raz. W końcu ją rzucił, bo na horyzoncie pojawił się ktoś inny. Oficjalnie rozstali się jakieś półtora miesiąca temu, bo nie udało im się ocalić tej relacji. Teraz przychodzi do jakiejś drugoligowej piosenkareczki - podaje informator Pudelka.

Według ustaleń portalu Jakub Rzeźniczak ma się spotykać z Barbarą Hetmańską, znaną bardziej jako Candy Girl. Co ciekawe, artystka towarzyszyła ostatnio piłkarzowi na meczu Polska-Izrael. Czy faktycznie są parą? Spytaliśmy o to samą Candy Girl! Zobaczcie, co nam powiedziała.