Edyta Pazura może pochwalić się idealną figurą. Zgrabne nogi i płaski brzuch - takich kształtów mamie dwójki dzieci może pozazdrościć niejedna modelka. Okazuje się jednak, że świetna forma to wcale nie zasługa ciężkich treningów na siłowni. Edyta Pazura w rozmowie z Party.pl przyznaje, że to stres wpływa na jej wygląd. A czy żonie aktora zdarza się jeść słodycze? Czy może całkowicie wyeliminowała jej ze swojej diety?

Nie trenuje i nie mam żadnych diet. Jest to spowodowane tym, że mam dużo stresu. I faktycznie to jest tak, że podjadam, nawet podjadam w nocy. Mam tak dużo stresu jednak w swoim życiu i w swojej pracy zawodowej, że to powoduje chyba figurę taką na razie faktycznie nieskazitelną. Na razie chyba nie jest to czas, żebym się katowała, po drugie nie czuję takiej potrzeby. Ja faktycznie lubię zdrowo żyć.