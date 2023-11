Tegoroczny Dzień Dziecka to prawdziwe baby boom! Po informacji o tym, że urodziła Aleksandra Kisio, mamy dla Was kolejną radosną nowinę! Na świat przyszło dziś trzecie dziecko Edyty Pazury i jej męża, Cezarego Pazury. Ukochana aktora już dawno poinformowała fanów o swojej ciąży, ale nie zdradzała płci dziecka. Teraz już wszystko jest jasne.

Edyta urodziła córeczkę. Rodzice wybrali dla dziewczynki imię Rita. Oboje pochwalili się uroczym zdjęciem na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Edyta Pazura dała do zrozumienia, że rodziła w prywatnej klinice na warszawskim Wilanowie. To właśnie ten szpital najczęściej wybierają gwiazdy, które spodziewają się nowego członka rodziny.

Edyta i Czarek Pazura - historia miłości

Edyta i Czarek wzięli ślub w maju 2009 roku. Zaledwie dwa miesiące później na świat przyszła ich pierwsza córeczka, Amelia. Dziewczynka doczekała się rodzeństwa, jej młodszy brat Antoś ma już 6 lat! Już w te wakacje do wesołej gromadki dołączy ktoś jeszcze... :)

Cezary Pazura jest 26 lat starszy od wybranki swojego serca, ale to nie przeszkodziło im w stworzeniu szczęśliwej i kochającej się rodziny. To piękny dowód na to, że w miłości wiek nie ma najmniejszego znaczenia!

Pokoik od dawna jest już gotowy! Kolory wprowadziły fanów w błąd. Podejrzewano, że Edyta urodzi synka.

Rodzina Edyty i Cezarego powiększyła się dziś o kolejną dziewczynkę!

GRATULUJEMY! :)