Reklama

Edyta Pazura wkrótce urodzi swoje trzecie dziecko. Z tej okazji jako doświadczona mama dobrze do tego się przygotowuje. Pazura już zaopatrzyła się w wózek i to ten, który ostatnio najczęściej wybierają gwiazdy - marki Dubatti! Ma go Magdalena Boczarska dla Henryka, Weronika Rosati dla Elżbiety, a niemalże identyczny Katarzyna Zielińska wybrała dla swojego Olka.

Zobacz także: Kto wydał najwięcej na wózek dla dziecka? Siwiec, Zielińska, a może Błach? Poznaj ceny i marki WÓZKÓW GWIAZD

Instagram

Cena wózka gwiazd? 4200 zł i jest to wersja dwa w jednym czyli gondola i spacerówka, bez fotelika. I można go kupić w sklepie Muppetshop.

Edyta Pazura urodzi chłopca?

Jeśli dobrze rozumiemy oznaczenia przy wpisie, trzecie dziecko Edyty i Cezarego Pazurów będzie chłopcem! Para ma już dwójkę dzieci - Amelię, która ma 9 lat oraz Antosia, który ma 6 lat. I jak napisała Pazura poród już tuż tuż, a przy trzecim dziecku zabiera się za wyprawkę najpóźniej :).

Na razie mamy tylko tyle ????????????????????????‍♀️

To prawda, że wraz z kolejnymi ciążami, człowiek robi wszystko na ostatnia chwilę. ????????????????????????‍♀️ Miłego, rodzinnego wieczoru - napisała Edyta Pzura pdo rodzinnym zdjęci z wózkiem, jeszcze bez małego pasażera.

Teraz od początku para szykuje się na kolejnego członka rodziny. Wprawiona mama założyła też bloga, gdzie dzieli się radami dla mam oraz pokazuje jakie rzeczy poleca dla dzieci.

Instagram

Przyszła mama jest fanką marki Lodger, tutaj prezentuje rożek dla małego. Taki rożek to cena 292 zł.

Podobają Ci się rzeczy jakie wybrała Edyta Pazura dla swojego kolejnego dziecka?

Zobacz także: Edyta Pazura pokazała, ile przytyła w trzeciej ciąży i pisze: "Idę po rekord". Ciężko nam w to uwierzyć! ZDJĘCIE

Reklama

Edyta Pazura długo była płaska, ale ostatnio pokazała już pokaźny brzuszek.