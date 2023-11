Edyta Pazura pochwaliła się ogromnym ciążowym brzuszkiem! Cezary Pazura i jego żona już wkrótce powitają na świecie ich trzecie dziecko. Para do tej pory nie zdradziła, jakiej płci będzie maleństwo, jednak ciężarna Edyta Pazura chętnie pokazuje swór rosnący brzuszek, który jest już bardzo duży! Ostatnio przyszła mama pochwaliła się swoim najnowszym zdjęciem, a przy okazji poruszyła istotny problem ciężarnych kobiet. Jaki?

Żona aktora pod swoim zdjęciem z ciążowym brzuszkiem poruszyła ważny temat, który dotyczy chyba większości kobiet w ciąży- czyli dotykania ich rosnącego brzuszka! Edyta Pazura przyznała, że nie lubi, kiedy ktoś obmacuje jej brzuszek.

Z moim osobistym, kobiecym sacrum, miałam do czynienia dwa razy w życiu, podczas moich ciąż. Jednak za trzecim razem, porzuciłam to co święte i zabroniłam innym dotykać mojego ciążowego brzucha. „Obmacywaczom” mówię stanowczo; NIE- napisała na Instagramie.