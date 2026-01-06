Edyta Jungowska to znana polska aktorka, która zyskała popularność między innymi dzięki roli w serialu „Na dobre i na złe”. Od ponad 20 lat tworzy związek z Rafałem Sabarą, który jest aktorem, scenarzystą i reżyserem. Ich relacja sięga czasów studenckich, chociaż jak sama Jungowska przyznała, uczucie pojawiło się dopiero po latach od pierwszego spotkania.

Pierwsze spotkanie nie miało szans dać czegoś na przyszłość. Ja wtedy byłam w ciąży, w innym związku. Ale minęło parę lat i spotkaliśmy się znowu wspominała aktorka w rozmowie z magazynem 'Gala'.

Czym jest rzymskie małżeństwo? Aktorka zdradza szczegóły

Model związku, który wybrali Edyta Jungowska i Rafał Sabara, nazywany jest „rzymskim małżeństwem”. To forma długoletniego, nieformalnego związku, która zyskuje coraz większą popularność wśród Polaków. Partnerzy żyją razem, dzielą codzienność, obowiązki i emocje, lecz nie decydują się na formalizację związku poprzez ślub. Przykłady podobnych relacji można znaleźć również wśród innych znanych osób, takich jak Maja Ostaszewska, Magdalena Różczka czy Otylia Jędrzejczak.

Dlaczego Edyta Jungowska odrzuciła tradycyjny ślub?

Edyta Jungowska otwarcie przyznaje, że ślub nie jest jej potrzebny do szczęścia. Z dystansem podchodzi do instytucji małżeństwa, uważając, że dla niektórych par formalizacja związku bywa początkiem jego końca.

Znam dużo par, które były ze sobą przez wiele lat, ale ich związki rozpadły się zaraz po ślubie. Ja wolę i będę żyć w konkubinacie - tłumaczyła aktorka w rozmowie z tygodnikiem 'Twoje Imperium'.

Jak wygląda życie zawodowe i prywatne Jungowskiej i Sabary?

Poza życiem prywatnym Edyta Jungowska i Rafał Sabara ściśle współpracują również zawodowo. Razem prowadzą wydawnictwo, które specjalizuje się w produkcji audiobooków dla dzieci i młodzieży. Ich wspólna działalność zawodowa stanowi integralną część ich relacji.

Ich partnerstwo opiera się nie tylko na wspólnych projektach, ale i wzajemnym szacunku oraz fascynacji. Rafał Sabara w rozmowie w programie „Pytanie na śniadanie” określił się jako psychofan aktorstwa Jungowskiej i stwierdził, że ich relacja to „uzupełnianie się w konfliktowej formie”.

Zobacz także: Kaczorowska przekazała to już na samym początku roku. “Chcę wam napisać…”