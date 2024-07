Edyta Pazura od jakiegoś czasu zajmuje się karierą swojego męża Cezarego Pazury. Chociaż aktor zachwycony jest żoną menadżerką to ona sama ma zupełnie odmienne zdanie na swój temat. Przypominijmy: Edyta Pazura o współpracy z mężem: Na razie nie jest fajnie

Jak wiadomo, Pazura jest absolwentką studiów z zarządzania, a swoją wiedzą na ten temat postanowiła podzielić się z studentami Uniwersytetu Opolskiego. Wczoraj poprowadziła dla nich warsztaty pt.: Zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym, które rozpoczęły Festiwal BOSS na Opolu. Jak pisze opolski portal nto.pl, towarzyszył jej małżonek, który opowiadał zaś o swoje pracy:

Jestem w zawodzie 27 lat i te warunki startu generalnie się nie zmieniły. Najbardziej smutne dla mnie, co wynika z własnych obserwacji, jest to, że karierę w mojej branży robię ci, którzy potrafią się dobrze łokciami rozpychać, a nie talent jest miarą tego, że dany aktor jest potrzebny. Czasy Nikosiów jeszcze długo nie skończą się w tym kraju. Na zrobienie kariery, czy na zdobycie władzy trzeba mieć patent albo sobie to kupić - przekonywał Cezary Pazura.