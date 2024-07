Edyta Herbuś swoją karierę w show-biznesie zaczynała od "Tańca z Gwiazdami" jako utalentowana tancerka. Z tańca nie zrezygnowała, ale ma również ambicje aktorskie i widujemy ją nie tylko w telewizji, ale i podczas filmowych festiwali. Przypomnijmy: Tak słodka Edyta Herbuś relaksuje się w letni dzień

Herbuś jako aktorka realizowała się dotychczas na deskach Teatru Capitol w spektaklu "Saligia", a także w serialu "Klan". To jednak nie koniec - już jesienią zobaczymy śliczną celebrytkę w kolejnym dużym serialu. Wygląda więc na to, że swoją karierę aktorską Edyta traktuje niezwykle poważnie. Ostatnio nawet dostała nominację do nagrody dla najlepszej aktorki niezawodowej, o którą walczy z Kasią Cichopek.



We wrześniu Edyta weźmie udział w zdjęciach do nowego dużego serialu. Szczegóły wkrótce! - zdradza w rozmowie z "Vivą!" menadżerka Edyty, Małgorzata Herde.

Edyta sprawdza się waszym zdaniem jako aktorka? Będzie oglądać ją w telewizji?

