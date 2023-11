1 z 4

Tancerka swoją stylizacją pochwaliła się też na Instagramie i napisała:

Bardzo to miły był poranek z tematem kobiecości w roli głównej ❤️

Bo przecież wszelkie atrybuty typu szpilki, czerwone pomadki, sukienki i zalotne rzęsy to tylko dodatki ... Prawdziwa moc kobiecości jest w sercu, w świadomości tego kim jesteśmy, w empatii i wrażliwości oraz umiejętności opiekowania się sobą i innymi.

To kolejna gwiazda, która w ostatnim czasie promuje nowy trend, w imię którego to kobieta jest najważniejsza, a nie to co ma na sobie.