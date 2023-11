Reklama

Edyta Herbuś właśnie wzięła udział w wyjątkowej akcji charytatywnej. Tancerka od lat działa na rzecz potrzebujących, tak samo jak m.in. Małgorzata Socha, Małgorzata Kożuchowska czy Natalia Kukulska. Tym razem gwiazda wsparła bardzo szczytny cel, o którym powinniśmy głośno mówić! Jaki?

Najcenniejsze, co możemy podarować drugiemu człowiekowi to wspólny czas, uwagę, wrażliwość na jego potrzeby... to bogactwo, które każdy z nas nosi w sercu - napisała tajemniczo tancerka na Instagtamie.

A my zapytaliśmy ją, o co dokładnie chodzi i komu pomogła? Koniecznie zobaczcie nasze wideo i zobaczcie, co zdradziła nam Edyta!

Edyta Herbuś od lat bierze udział w akcjach charytatywnych

East News

Tancerka ma złote serce!