We wtorek polski duet projektantów, Marcin Paprocki oraz Mariusz Brzozowski, miał swój pokaz na nowojorskim Tygodniu Mody! W New Museum New York panowie zaprezentowali kolekcję na sezon wiosna-lato 2016. Wśród zgromadzonych na pokazie gości nie mogło zabraknąć przyjaciółki projektantów - Edyty Herbuś.

Kilka dni temu oglądaliśmy Edytę na evencie zorganizowanym przez Top Secret, gdzie ubrana była w rzeczy marki Paprocki&Brzozowski. Jednak na nowojorski pokaz Edyta wybrała odważną kreację zaprojektowaną przez inną polską markę - MMC. Zestawiła ją z klasycznymi, czarnymi szpilkami Casadei oraz lakierowaną kopertówką Marni. Oczywiście nie omieszkała pochwalić się zdjęciami z Nowego Jorku na Instagramie ;)

Naszym zdaniem Edyta wyglądała naprawdę światowo! Zgadzacie się z nami?

Polish Fashion in New York ;) @mmcstudiodesign #fashionweeknewyork #fashion #fashiongirl #fashionshow #paff Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Edyta Herbuś (@edytaherbus) 8 Wrz, 2015 o 8:45 PDT