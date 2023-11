Reklama

Edyta Herbuś bardzo profesjonalnie prowadzi swój profil na Instagramie. Dodaje przemyślane zdjęcia, przez co nie jest obiektem hejtu internautów, jak się jednak okazuje tak było... do czasu. Post, który zamieściła 1 sierpnia (Powstanie Warszawskie) dla niektórych był po prostu nietaktowny.

Edyta Herbuś uczciła rocznicę Powstania

1 sierpnia jest dla warszawiaków bardzo ważnym dniem. O godzinie 17.00, czyli w Godzinę "W", miasto zamiera w bezruchu, a jego mieszkańcy oddają hołd poległym podczas Powstania Warszawskiego.

O wydarzeniach sprzed 74 lat pamiętają także gwiazdy. Wiele z nich wrzuca na swoje social media zdjęcia ze wzruszającymi opisami.

Do tego grona należy Edyta Herbuś, która udostępniła na Instagramie zdjęcie, jak w blasku słońca, "cieszy się wolnością":

Kochana Warszawo ????

Dziękuje Ci za każdy wspólny dzień . Jesteś moim drugim domem . Dziękuje za pracę, możliwość rozwoju, wszystkie szanse i piękne dni.

Dziękuję Ci za wolność ????????????

I za wszystkich bohaterów, dzięki którym dziś możemy się nią cieszyć #godzinaW #powstaniewarszawskie #dziękuję #warszawa #pamiętamy - czytamy pod zdjęciem.

East News

Nie wszystkim jednak przypadło to do gustu. Głównie przez... dekolt. W komentarzach krytykują ją za to, że zdjęcie z tak głębokim dekoltem, w takim dniu, nie jest odpowiednie:

Po prostu brak słów, Pani Edyto - czytamy.

Takich komentarzy było więcej. Edyta po nagonce postanowiła usunąć wpis ze zdjęciem.

Instagram

Waszym zdaniem oburzenie jest uzasadnione? Jesteśmy przekonani, że tancerka nie chciała nikogo urazić. Być może jednak musi bardziej uważać, by nie narażać się fanom. W końcu już we wrześniu startuje nowe show Polsatu, w którym Edi zasiądzie w jury!

Zobacz też: Edyta Herbuś uczyła tańca niespodzianki przed weselem znanego przystojniaka! Jego ukochana była zachwycona!

W jury zasiądzie obok Michała Malitowskiego i Rafała Kamińskiego.

Mat. prasowe

Reklama

Będzie stawiała na odważne stylizacje?