Edyta Górniak wyleciała do Nowego Jorku, gdzie będzie nagrywać wokale na swoją nową płytę! Paparazzi przyłapali diwę na lotnisku Chopina w Warszawie. Przyzwyczailiśmy się do Edyty w szpilkach. W długiej czarnej bluzie i... czeszkach była wręcz nie do poznania. Zdradzała ją jednak butelka wody z Fiji - ulubionej wody gwiazd!

Do tej pory Edyta znana była z tego, że nawet podczas długich lotów nie rozstaje się ze szpilkami. Widać teraz postawiła na wygodę.

Zobaczcie, kto towarzyszył diwie na lotnisku!