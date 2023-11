1 z 5

Edyta Górniak zachwyciła na "Różach Gali". Gwiazda pojawiła się na scenie w kreacji, która przywołuje na myśl księżniczki w dniu ich ślubu! Edyta, podobnie jak Rafał Brzozowski i Margaret, była jedną z muzycznych gwiazd rozdania nagród magazynu "Gala". Jej występ obserwowały jej "rywalki" m.in. Doda czy Kayah, które również pojawiły się na gali. Przypominamy, że Edyta przyjechała do Polski dzień przed swoimi urodzinami, które... świętowała na planie "The Voice Kids". Później Edyta przeszła operację, ale po kilku dniach odpoczynku, wróciła do pracy i pojawiła się na "Różach Gali". Zobaczcie jej zdjęcia!

