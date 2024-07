1 z 8

W sobotni wieczór w programie The Voice of Poland między uczestnikami była gorąca atmosfera, ponieważ walczyli o wejście do półfinałów. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, a odpowiedzialność spoczywała także na nich. Wokaliści zaprezentowali swoje utwory na bardzo wysokim poziomie, które na pewno zapadną w pamięć trenerom. Po raz drugi w odcinkach na żywo wystąpiła również Edyta Górniak.

Gwiazda zaśpiewała nieśmiertelny utwór Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat" i zawładnęła sceną, a oklaskom nie było końca. W czasie występu mogliśmy również podziwiać jej rockową stylizację. Górniak pokusiła się o skórzane spodnie, botki na szpilce i nietypową koszulę. Jako mocny dodate wybrała czapkę z koronką. Cała na czarno wyglądała bardzo stylowo.

Jak wam się podoba?